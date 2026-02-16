Teško povrijeđena djevojka iz tramvajske nesreće budna, i dalje u teškom stanju

Adin Jusufović

Medicinski tim Opće bolnice „Abdulah Nakaš“ i dalje neprekidno nadzire zdravstveno stanje maloljetne djevojke koja je prije nekoliko dana zadobila teške povrede na tramvajskom stajalištu.

Direktor ove zdravstvene ustanove, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, potvrdio je najnovije podatke o toku oporavka nakon što je pacijentica probuđena iz inducirane kome.

Kako je naveo, djevojka je pri svijesti, ali joj je opće stanje i dalje ozbiljno. Liječenje se nastavlja u jedinici za anesteziju i reanimaciju kroz intenzivni terapijski pristup, uz postepeno uvođenje ranih rehabilitacijskih mjera u skladu s njenim trenutnim zdravstvenim stanjem.

pročitajte i ovo

BiH

Formiran tim tužilaca za istragu tramvajske nesreće u Sarajevu, predmet dobio...

Istaknuto

Ljekari traže izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH: Limit od 1.500...

BiH

Stanje na putevima: Nesreća na putu Derventa – Doboj, obustavljen saobraćaj

Istaknuto

Danas se očekuje susnježica i snijeg u Bosni i Hercegovini

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata pruženo je 206 zdravstvenih usluga

Sport

Lejla Arapović zlatna u veteranima: Karatisti kluba “DO” briljirali na Državnom...

BiH

Formiran tim tužilaca za istragu tramvajske nesreće u Sarajevu, predmet dobio prioritetni status

Istaknuto

Ljekari traže izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH: Limit od 1.500 pacijenata po timu porodične medicine

BiH

Stanje na putevima: Nesreća na putu Derventa – Doboj, obustavljen saobraćaj

Istaknuto

Danas se očekuje susnježica i snijeg u Bosni i Hercegovini

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata pruženo je 206 zdravstvenih usluga

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]