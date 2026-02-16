Teško povrijeđena djevojka iz tramvajske nesreće budna, i dalje u teškom stanju

Medicinski tim Opće bolnice „Abdulah Nakaš“ i dalje neprekidno nadzire zdravstveno stanje maloljetne djevojke koja je prije nekoliko dana zadobila teške povrede na tramvajskom stajalištu.

Direktor ove zdravstvene ustanove, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, potvrdio je najnovije podatke o toku oporavka nakon što je pacijentica probuđena iz inducirane kome.

Kako je naveo, djevojka je pri svijesti, ali joj je opće stanje i dalje ozbiljno. Liječenje se nastavlja u jedinici za anesteziju i reanimaciju kroz intenzivni terapijski pristup, uz postepeno uvođenje ranih rehabilitacijskih mjera u skladu s njenim trenutnim zdravstvenim stanjem.