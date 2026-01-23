TK: Identifikovan muškarac koji se na TikToku predstavljao kao policajac

Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik, su postupajući po saznanjima da nepoznato lice u policijskoj uniformi, koristeći oznake službene osobe, na društvenoj mreži Tik-tok, sa profila “Hodža hit, Dr.Hox” objavljuje sadržaje, zbog kojih je jedan dio javnosti stekao pogrešnu sliku da se radi o policijskom službeniku, poduzeli niz operativnih i istražnih radnji pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, te utvrdili identitet navedenog lica, a radi se o A.Z. (1983) iz Tinje, Grad Srebrenik.

Naime, daljim aktivnostima je utvrđeno da navedeno lice objavljuje različite neprimjerene sadržaje na pomenutom profilu, koristeći raznu elektroničku opremu i predmete, te oznake službene osobe – policijskog službenika Tuzlanskog kantona, lažno se predstavljajući kao policijski službenik.

S tim u vezi, protiv lica A.Z. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo “Lažno predstavljanje” iz člana 369 stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona dostavljen je izvještaj sa dokazima na dalje postupanje.