Obavijest za kandidate upućene na osnovnu obuku za čin policajac

Kandidati sa Konačne liste koji su rangirani od rednog broja 102 do 230 biće upućeni na osnovnu obuku za kadete u početnom činu policajac na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu, a početak obuke planiran je za 29. septembar 2025. godine. O eventualnim promjenama termina kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Javni konkurs za prijem policijskih službenika u Upravu policije MUP-a TK-a objavljen je 7. juna 2024. godine, a obuhvatio je prijem 230 izvršilaca u početnom činu policajac kao prvi nivo pristupanja policijskom organu, te 20 izvršilaca u činu mlađi inspektor, kao drugom nivou pristupanja.

Kandidati koji su obuhvaćeni ovom odlukom dužni su da Sektoru za upravno-pravne i kadrovske poslove Uprave policije MUP-a TK-a dostave potrebnu dokumentaciju. Radi se o ovjerenim fotokopijama diploma o završenom školovanju, izvodima iz matične knjige rođenih ili ovjerenim kopijama ne starijim od šest mjeseci, uvjerenju o državljanstvu ili kopiji ne starijoj od šest mjeseci, uvjerenju o nekažnjavanju, ljekarskom uvjerenju koje je već izdato u Domu zdravlja Tuzla, kao i ovjerenim kopijama ličnih karata i vozačkih dozvola. Takođe je potrebno dostaviti naziv banke sa brojem transakcijskog računa i JMB klijenta.

Ovo predstavlja nastavak procesa prijema kandidata u policijski organ, a druga grupa budućih policajaca uskoro će otpočeti svoj put kroz osnovnu obuku na akademiji.