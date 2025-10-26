Tokom protekla 24 sata vatrogasci u TK imali dvije intervencije

Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić Tuzla, jutros u 7 sati izmjerena je temperatura od 12°C, uz vlažnost zraka od 91% i atmosferski pritisak od 972 hPa. U protekla 24 sata zabilježeno je 8 litara padavina po kvadratnom metru.

Vodostaj na brani Modrac

Vodostaj na akumulaciji Modrac jutros je iznosio 196.04 metra nadmorske visine, što je za 1 centimetar niže u odnosu na prethodno mjerenje. Tačka preljeva iznosi 200 mnm, a ispust kroz temeljne otvore je 2,32 kubna metra u sekundi.

Stanje na cestama

Na regionalnoj cesti R-471 Lukavac–Vijenac–Banovići i dalje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraća naizmjenično, jednom trakom uz semaforsku regulaciju. Radovi se izvode svakim danom osim nedjelje, u periodu od 07 do 16 sati.

Vatrogasne intervencije

Tokom protekla 24 sata zabilježene su dvije intervencije vatrogasnih jedinica na području TK.

PVJ Gradačac intervenisala je u mjestu Ledenice Donje, gdje je gorjelo auto dvorište. U gašenju je učestvovalo pet vatrogasaca sa dva vozila.

PVJ Lukavac imala je intervenciju u naselju Bikodže, gdje je izbio požar na pomoćnom objektu (garaži).

Sve intervencije su uspješno okončane, a požari ugašeni bez povrijeđenih lica.

