Tragedija u Tuzli – nova press konferencija

Tragedija u Tuzli koja je iza sebe ostavila jedanaest ugašenih života i dalje potresa javnost, a danas su iz Gradske uprave upućene nove poruke o nastavku podrške i mjerama koje slijede. Gradonačelnik Zijad Lugavić izrazio je saučešće porodicama stradalih i zahvalio nadležnim institucijama te poslanicima koji su, kako je rekao, pokazali spremnost da pruže pomoć u okolnostima koje su teško pogodile grad i državu.

Istakao je da su Vlada i ministarstva već stavili svoje kapacitete na raspolaganje u okviru zakonskih i ustavnih mogućnosti. Naglasio je da slijedi niz kratkoročnih i dugoročnih mjera, uz poruku da je trenutno najvažniji zadatak kvalitetno zbrinjavanje štićenika. Od ranih jutarnjih sati, kako je rekao, rade na tom procesu i rezultatima koji pokazuju da su na dobrom putu.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić također se obratio prisutnima, napominjući da njegov dolazak nema veze s klasičnim medijskim istupom, jer je, kako je naglasio, došao prije svega pružiti podršku i pomoći. Podsjetio je da je povod dolaska izuzetno težak, jer tragedija u Tuzli ostavlja dubok trag i na lokalnu zajednicu i na cijelu zemlju, sa snažnim odjekom u regionu. Uputio je saučešće porodicama, sugrađanima, članovima Gradskog vijeća i svima koji su pogođeni ovim događajem.

Kazao je da su, nakon obilaska Doma penzionera, posjetili pripadnike policije, vatrogasce, Dom zdravlja i Univerzitetski klinički centar, kako bi im lično zahvalili. Prema njegovim riječima, njihovo djelovanje u tim trenucima traži zahvalnost, jer je brza reakcija spriječila još veću tragediju.

Poručio je da će Vlada nastaviti pratiti situaciju, te da će biti izdvojena potrebna sredstva za pomoć. Smještaj preostalih korisnika Doma označio je imperativom. Jedna od opcija, kazao je, jeste i smještaj u hotelskim kapacitetima u Sarajevu, uz mogućnost finansijske podrške onima koji žele privremeno biti smješteni kod porodica, u skladu s nadležnim propisima.

Naveo je i da je Dom penzionera javno dobro te da se nakon ove tragedije mora pristupiti rješavanju problema koji bi, prema njegovim riječima, vjerovatno godinama čekali da nisu došli u fokus nakon događaja koji je potresao Tuzlu.