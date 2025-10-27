Tri dana zasjedanja federalnog Parlamenta: Važni zakoni pred zastupnicima

Za naredna tri dana najavljene su sjednice oba doma Federalnog parlamenta, većinom sličnog predloženog dnevnog reda.

Predstavnički dom treba da se sastane sutra, a Dom naroda 30. oktobra.

Najavljene tačke dnevnog reda oba doma su Prijedlog zakona o zaštiti prava na pravično suđenje u razumnom roku u Federaciji BiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH, kao i strategija za prevenciju ovisnosti u FBiH 2025-2035. godina te statut Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine.

Trebalo bi da članovi oba doma razmotre također Izvještaj o prošlogodišnjoj realizaciji Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici.

Predložene su i odluke o zaduženju kod Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta Koridor 5c, odnosno izgradnju donice Poprikuše – Nemila, kao i o zaduženju kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj radi „projekta pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini“.

Kako je najavljeno, članovima oba doma će biti predočeni izvještaji o pretprošlogodišnjem i prošlogodišnjem radu federalnog Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Od ostalih tema, za Dom naroda su predloženi Analitički izvještaj Fonda za zaštitu okoliša FBiH te izvještaji o učinicima Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Prema najavi, sutrašnja sjednica Predstavničkog doma treba da počne u 10 sati.