“Tri mušketirke od pera” u Tuzli: Poetsko veče u Domu književnosti ove subote

Tri mušketirke od pera naziv je poetske večeri koja će biti održana u subotu, 4. jula, u Domu književnosti na Sonom trgu u Tuzli, s početkom u 19 sati, u organizaciji Centra za kulturu Tuzla.

Tokom večeri publici će se predstaviti tri tuzlanske pjesnikinje i profesorice, prof. dr. Larisa Dizdarević Hudić, prof. dr. Edina Golać Šarić i prof. Majda Zukić. Njihovo književno stvaralaštvo, naučni rad i dugogodišnja posvećenost pisanoj riječi obilježili su značajan dio kulturnog života Bosne i Hercegovine.

Program će voditi novinarka i spisateljica Amila Zonić, koja je ujedno i organizatorica događaja. Kroz razgovor s autoricama i interpretaciju njihovih stihova posjetioci će imati priliku upoznati njihov književni opus i poetski izraz.

Organizatori su najavili i muzičkog gosta iznenađenja koji će upotpuniti program.

Ulaz na poetsko veče je slobodan, a događaj je otvoren za sve ljubitelje poezije, književnosti i kulturnih sadržaja.