Tuča nakon utakmice u Lukavcu, dvojica fudbalera povrijeđena

Selma Jatić
Tuča nakon utakmice u Lukavcu, dvojica fudbalera povrijeđena
foto: Škola fudbala MIRI Miričina

Tuča nakon utakmice u Lukavcu – Nakon završetka nogometne utakmice između NK Stjepan Polje i NK Miričina, koja je odigrana u naselju Kruševica kod Lukavca, došlo je do fizičkog sukoba u kojem su povrijeđena dvojica fudbalera, potvrđeno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Incident se dogodio 19. oktobra 2025. godine oko 16:20 sati, neposredno po završetku utakmice. Prema informacijama policije, igrač NK Miričina E.O. zadobio je povrede, a ljekarska ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac ukazala mu je pomoć na mjestu događaja. Potom je prevezen u Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, gdje se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda.

Drugi učesnik sukoba, M.I. iz Stjepan Polja, medicinsku pomoć potražio je u Službi hitne medicinske pomoći Gračanica, nakon čega je prevezen u Opću bolnicu Gračanica. Ni u njegovom slučaju ljekari se nisu izjasnili o težini povreda.

Policija u Lukavcu nastavlja prikupljati informacije i utvrđivati okolnosti pod kojima je došlo do sukoba. Prema dostupnim saznanjima, povrijeđeni fudbaleri nisu zadržani na liječenju.

