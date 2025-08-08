Tužilaštvo BiH potvrdilo osnovanost prijave: Izazivanje nacionalne i vjerske mržnje povodom Badnje večeri u Tuzli pod istragom

Nakon što je Federalno tužilaštvo FBiH obavijestilo Komisiju za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla da je krivična prijava Komisije zaprimljena, evidentirana pod brojem T11 0 KTA 0009625 25 od 17.01.2025. godine, te proslijeđena na nadležno postupanje Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, sada je i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obavijestilo Mirnesa Ajanovića o izvršenim radnjama u okviru svoje nadležnosti.

U obavijesti Tužilaštva BiH, broj T20 0 KTA 0026438 25 od 21.07.2025. godine, koja je upućena advokatu Mirnesu Ajanoviću, navedeno je:

“Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je dana 07.01.2025. godine zaprimilo krivičnu prijavu, koju su putem maila Tužilaštvu BiH podnijeli advokat Mirnes Ajanović, predsjednik Komisije za zaštitu ljudskih prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, i Danijel Senkić, zamjenik predsjednika iste komisije, kojom se opisuje veličanje ratnih zločina te poticanje na nacionalnu mržnju za vrijeme Badnje večeri dana 05.01.2025. godine u Tuzli. Zbog navedenog postoji sumnja da je počinjeno krivično djelo iz člana 145a Krivičnog zakona BiH te krivično djelo iz člana 163. KZ FBiH, jer su tom prilikom na razglasima emitovane pjesme koje se tiču izmjene himne Crne Gore, pjesme izvođača Baje Malog Knindže te je javno isticana podrška srpskoj ideologiji.”

“Na osnovu navoda sadr­žanih u prijavi, prikupljene dokumentacije i izvršenih prethodnih provjera, u konkretnom slučaju se u radnjama koje se prijavljuju, a koje se odnose na javni događaj održan tokom obilježavanja Badnje večeri na području opštine Tuzla, stiču obilježja krivičnog djela Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti propisano članom 163. KZ FBiH. Imajući u vidu okolnosti događaja, krivični spis je upućen na nadležno postupanje Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.”

Prijava se odnosi na događaj održan 5. januara 2025. godine ispred Saborne crkve u Tuzli, kada su tokom obilježavanja Badnje večeri na javnoj površini emitovane pjesme sa velikosrpskim i nacionalističkim sadržajem, uključujući izmijenjenu verziju himne Crne Gore, pjesme izvođača Baje Malog Knindže i druge sadržaje koji, prema ocjeni Komisije, veličaju ratne zločince i potiču na mržnju.

Ovaj događaj izazvao je veliko uznemirenje građana Tuzle te narušio temelje multikulturalnog i antifašističkog identiteta grada, zbog čega je Komisija odmah reagovala i podnijela prijavu, a reagovalo je i Gradsko vijeće Tuzla.

Sudska praksa u BiH potvrđuje da nije potrebno da dođe do fizičkog nasilja kako bi postojala krivična odgovornost – dovoljno je da se javno izražava ili potiče mržnja. To potvrđuje i presuda Suda BiH u slučaju Ravnogorskog pokreta iz Višegrada, po prijavi Mirnesa Ajanovića, gdje su organizatori osuđeni na po pet mjeseci zatvora iako nije bilo nasilja, jer je bilo dovoljno utvrditi javno širenje mržnje i veličanje ratnih zločina.

ZAHTJEV KOMISIJE

Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla zahtijeva od Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona da bez odlaganja i u skladu sa zakonom:

Sprovede hitne istražne radnje,

Identifikuje i procesuira odgovorna lica,

Javno informiše građane o postupanju u predmetu,

Jasno pošalje poruku da nema tolerancije za govor mržnje ni po vjerskoj ni po nacionalnoj osnovi.