Tužilaštvo TK: Objavljivanje identiteta maloljetnih žrtava ozbiljno krši zakon i etiku

Arnela Šiljković - Bojić
Odbijena disciplinska tužba protiv tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli

Nakon što su se u javnosti pojavili sadržaji koji otkrivaju identitet maloljetnih žrtava i detalje njihovih svjedočenja, Tužilaštvo Tuzlanskog kantona oglasilo se saopćenjem u kojem oštro upozorava na neetične prakse dijela medija i pojedinaca na društvenim mrežama. Iz Tužilaštva ističu da je pravo javnosti da zna važno, ali nikada ne može biti iznad prava djece na zaštitu, sigurnost i dostojanstvo.

U vremenu kada broj pregleda, klikova i lajkova često postaje važniji od etičnosti, sve češće svjedočimo objavljivanju sadržaja koji zadiru u privatnost žrtava i nanose dodatnu štetu onima koji su već pretrpjeli traumu. Tužilaštvo podsjeća da niti jedan interes javnosti ne može opravdati otkrivanje identiteta maloljetnih žrtava, njihovo izlaganje bolnim detaljima svjedočenja ili senzacionalističko prikazivanje njihovih trauma.

Objavljivanje takvih informacija, poručuju iz Tužilaštva TK, ne doprinosi istini, već produbljuje rane djece koja su preživjela najteže oblike nasilja i iskorištavanja. Takvim postupcima krše se osnovna etička načela novinarstva i nanosi nepopravljiva psihološka šteta onima koji bi trebali biti zaštićeni.

„Novinarstvo ima moć da oblikuje javno mišljenje, ali istinska snaga medija ogleda se u odgovornosti, empatiji i poštovanju prema žrtvama“, navode iz Tužilaštva, dodajući da zahvaljuju svim novinarima i redakcijama koje izvještavaju profesionalno i u skladu sa zakonom i kodeksima profesije.

Takav pristup, ističu, jača povjerenje javnosti i potvrđuje da mediji mogu biti čuvari javnog interesa bez povrede tuđe intime. Jer, kako poručuju iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona, pravo javnosti da zna ne smije biti izgovor za povredu dostojanstva djeteta.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tužilaštvo TK: Djevojčice žrtve trgovine ljudima su zbrinute i na sigurnom

Tuzla i TK

Detalji Tužilaštva TK: Osam osoba osumnjičeno za podvođenje 15-godišnjih djevojčica

Vijesti

Pritvor za Nezira Šarića iz Tuzle zbog prijetnji i ugrožavanja sigurnosti

Istaknuto

Potvrđena optužnica policajcima iz Kalesije zbog nesavjesnog rada

Istaknuto

Tužilaštvo TK podiglo optužnicu protiv Ahmeda Kastratija

Tuzla i TK

Optužnica protiv dvojice muškaraca iz Sapne zbog napada na policajce

BiH

Izvjestitelji Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u posjeti BiH

BiH

Visoka predstavnica EU i potpredsjednica EK Kaja Kallas u posjeti BiH

Tuzla i TK

Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih sedam dana?

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Vijesti

Šta je digitalni euro i kada dolazi?

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]