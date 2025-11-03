Tužilaštvo TK: Objavljivanje identiteta maloljetnih žrtava ozbiljno krši zakon i etiku

Nakon što su se u javnosti pojavili sadržaji koji otkrivaju identitet maloljetnih žrtava i detalje njihovih svjedočenja, Tužilaštvo Tuzlanskog kantona oglasilo se saopćenjem u kojem oštro upozorava na neetične prakse dijela medija i pojedinaca na društvenim mrežama. Iz Tužilaštva ističu da je pravo javnosti da zna važno, ali nikada ne može biti iznad prava djece na zaštitu, sigurnost i dostojanstvo.

U vremenu kada broj pregleda, klikova i lajkova često postaje važniji od etičnosti, sve češće svjedočimo objavljivanju sadržaja koji zadiru u privatnost žrtava i nanose dodatnu štetu onima koji su već pretrpjeli traumu. Tužilaštvo podsjeća da niti jedan interes javnosti ne može opravdati otkrivanje identiteta maloljetnih žrtava, njihovo izlaganje bolnim detaljima svjedočenja ili senzacionalističko prikazivanje njihovih trauma.

Objavljivanje takvih informacija, poručuju iz Tužilaštva TK, ne doprinosi istini, već produbljuje rane djece koja su preživjela najteže oblike nasilja i iskorištavanja. Takvim postupcima krše se osnovna etička načela novinarstva i nanosi nepopravljiva psihološka šteta onima koji bi trebali biti zaštićeni.

„Novinarstvo ima moć da oblikuje javno mišljenje, ali istinska snaga medija ogleda se u odgovornosti, empatiji i poštovanju prema žrtvama“, navode iz Tužilaštva, dodajući da zahvaljuju svim novinarima i redakcijama koje izvještavaju profesionalno i u skladu sa zakonom i kodeksima profesije.

Takav pristup, ističu, jača povjerenje javnosti i potvrđuje da mediji mogu biti čuvari javnog interesa bez povrede tuđe intime. Jer, kako poručuju iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona, pravo javnosti da zna ne smije biti izgovor za povredu dostojanstva djeteta.