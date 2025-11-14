Tužilaštvo TK: Poznat uzrok požara u Domu penzionera Tuzla

Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona su vještaci elektro struke i protivpožarne zaštite dostavili nalaze i mišljena o uzrocima požara u Domu penzionera Tuzla. Od posljedica požara je smrtno stradalo 15 osoba, a povrijeđeno je više od 30 osoba. Obdukcije tijela dvije žene koje su preminule sinoć će biti urađene u skorije vrijeme.

U nalazu i mišljenju vještaka elektro stuke je naveden uzrok požara. Nastao je kao posljedica kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radioprijemnika, koji je u vrijeme nastanka požara bio priključen u utikač, stisnut između madraca na krevetu, zida i metalnog dijela kreveta u sobi jednog od štićenika Doma penzionera Tuzla. Osnovni uzrok je prvo mehaničko a zatim i termičko opterećenje kabla.

Nalaz i mišljenje vještaka o uzrocima požara su početni dio istražnih radnji koje se provode i koje će u daljem radu biti provedene kako bi se utvrđivala odgovornost i propusti, u cilju prikupljanja činjenica da li bi posljedice bile izbjegnute ili umanjene.

Tužilaštvo TK je formiralo istražni tim u kojem su dva tužioca i tim istražitelja istražiteljima SKP MUP-a TK. Tim već provodi istražne radnje i prikupljaju se dokazi u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica.

Istraga će biti opsežna i detaljna. Provjerit će se sve okolnosti nastanka požara, odnosno cjelokupna uzročno posljedična veza, odgovornost i propusti u radu, kao i sve činjenice u vezi sa poduzetim ili nepoduzetim mjerama sigurnosti i protivpožarne zaštite u objektu.

Istraga je usmjerena na utvrđivanja krivične odgovornosti, odnosno elemenata za postojanje osnovane sumnje da su službene ili odgovorne osobe (ili neke druge osobe) počinili krivična djela. Istraga je na početku utemeljena i vezuje se za krivično djelo teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opće opasnosti, s posljedicom smrti više osoba, kao i za krivično djelo nesavjestan rad u službi.

Tokom istrage tužioci će izdavati naloge i naredbe za sve istražne radnje za koje se ukaže potreba u procesu prikupljanja dokaza.

Također, radit će se i opsežna i detaljna vještačenja na kojem će raditi tim stručnih vještaka, građevinske i arhitektonske stuke i protivpožarne zaštite, koja će uključivati brojne parametre za provjere sigurnosnih mehanizama i protivpožarne zaštite u Domu.

U toku su i saslušanja svjedoka. Bit će izuzeta sva relevantna materijalna dokumentacija koja će pomoći da se sagleda šira slika tokom provođenja istražnih radnji.

Tužilaštvu Tuzlanskog kantona je rad na ovom predmetu na listi apsolutnih prioriteta.