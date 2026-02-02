Tužilaštvo TK traži pritvor za Tuzlaka, automatskom puškom prijetio policajcima

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Daria Tufekčića (39) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti u sticaju sa produženim krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Tufekčić je osumnjičen da je u večernjim satima 30. januara 2026. godine u tuzlanskom prigradskom naselju Ljubače, prema dva policijska službenika Federalne uprave policije FBiH, koji su obavljali službene poslove i koji su se predstavili osumnjičenom i imali vidno istaknute policijske značke, usmjerio repetiranu automatsku pušku i prijetio da će je upotrijebiti. Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda Tuzla pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su obavili pretres osumnjičenog i njegove porodične kuće u naselju Ljubače, te su uz automatsku pušku i municiju, pronađene i oduzete i tri ručne bombe.

Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je lišen slobode, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Tufekčića.

Istražne radnje su u toku.