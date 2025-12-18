Tuzla domaćin informativnog bazara Islamic Reliefa o jetimima

Islamic Relief Bosne i Hercegovine organizuje informativni bazar posvećen programu pomoći djeci i njihovim porodicama, koji će biti održan 20. te 27. i 28. decembra 2025. godine na Trgu slobode u Tuzli, kod Čaršijske česme, od 12:00 do 19:00 sati.

Cilj bazara je građanima približiti dugogodišnji humanitarni program Islamic Reliefa, koji pruža kontinuiranu podršku djeci koja su izgubila jednog ili oba roditelja, pomaže u obrazovanju te unapređuje osnovne životne uslove i emocionalnu stabilnost.

Od početka provođenja programa u BiH 1992. godine, više od 3.000 djece je dobilo pomoć, dok trenutno oko 1.300 djece redovno prima podršku, a više od 120 još uvijek čeka skrbnika.

Program nudi dugoročnu sigurnost i osjećaj da djeca nisu sama, a rezultati se vide kroz mlade koji su završili školovanje i danas aktivno doprinose zajednici.

Građani Tuzle pozvani su da posjete bazar, gdje će u prijatnoj atmosferi, uz društvene igre i slatkiše, moći saznati više o programu i razgovarati s predstavnicima Islamic Reliefa o načinima pružanja pomoći djeci u potrebi.

