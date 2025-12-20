Zimsko druženje s Islamic Reliefom u Tuzli: Igre, slatkiši i podrška djeci bez roditelja

Islamic Relief organizuje zimsko druženje za građane Tuzle, koje će se održati na Trgu kod Čaršijske česme, s ciljem jačanja zajedništva i upoznavanja javnosti s humanitarnim radom ove organizacije.

Tokom druženja posjetioci će imati priliku učestvovati u društvenim igrama, uživati u slatkišima i saznati više o projektima Islamic Reliefa, s posebnim naglaskom na Orphan Sponsorship Programme, program podrške djeci bez jednog ili oba roditelja.

„Pozivamo sve građane da nam se pridruže u toploj i prijateljskoj atmosferi, da se družimo, upoznamo i zajedno širimo dobrotu,“ poručuju iz Islamic Reliefa.

Organizatori ističu da je cilj događaja približiti rad organizacije lokalnoj zajednici i omogućiti građanima da se direktno informišu o načinima uključivanja u humanitarne programe.

„Orphan Sponsorship Programme jedan je od naših ključnih programa, koji pruža dugoročnu podršku djeci i njihovim porodicama, a ovakva druženja pomažu da se njegova važnost približi javnosti,“ navode iz Islamic Reliefa.

