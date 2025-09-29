Tuzla domaćin treće M.I.T. konferencija o filmskoj produkciji

Tuzla će danas biti domaćin treće konferencije Media Innovation and Trends (M.I.T.) pod nazivom „Filmska produkcija kao snažan alat za razvoj BiH“ koju organizuje Federalna novinska agencija (FENA).

Učesnici panel rasprave, među kojima su istaknuti predstavnici filmske i medijske industrije, govorit će o investicijama u filmsku produkciju i prilikama koje ona otvara, ali i o njenom značaju za Bosnu i Hercegovinu. Očekuje se donošenje zaključaka koji bi mogli potaknuti širu zajednicu da prepozna potencijal ove oblasti.

Ovogodišnja M.I.T. konferencija održava se uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Turističke zajednice Grada Tuzle, te uz sponzorstvo Razvojne banke FBiH, NLB banke i Sparkasse banke.

Konferencija se održava u hotelu Salis, počinje u 10 sati i otvorena je za sve zainteresirane.