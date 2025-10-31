Tuzla i Srebrenik s partnerima razvijaju zajedničke projekte održivog razvoja

U Gradskoj upravi Tuzle danas je održan sastanak gradonačelnika Zijada Lugavića sa ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedranom Lakićem, rezidentnim predstavnikom UNDP-a Renaudom Meyerom i gradonačelnikom Srebrenika Adnanom Bijelićem. Fokus razgovora bio je na projektima održivog razvoja, razvoju pametnog grada, unapređenju poljoprivrede i turizma, koji će doprinijeti boljem kvalitetu života građana.

UNDP je dugogodišnji partner lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, a kroz brojne inicijative podržava energetski efikasne, digitalno napredne i ekološki odgovorne projekte koji doprinose modernizaciji gradova.

Razgovor u Gradskoj upravi Tuzle protekao je u znaku zajedničkih ideja i spremnosti na saradnju. U središtu pažnje bili su projekti koji povezuju razvojne resurse i jačaju lokalne zajednice. Gradonačelnik Zijad Lugavić istakao je da Tuzla, zajedno s partnerima iz UNDP-a i susjednih gradova, nastavlja provoditi aktivnosti koje donose konkretne koristi građanima.

– Prvenstveno smo govorili o tri oblasti saradnje, a to su turizam, energetska tranzicija i poljoprivreda, gdje smo identificirali nekoliko zajedničkih projekata na kojima ćemo raditi u narednom periodu. Govorili smo i o značaju implementacije projekata pametnog grada, inkluzije ranjivih kategorija, upravljanja otpadom i mnogih drugih tema koje su izuzetno važne i o kojima ćemo detaljnije razgovarati u budućnosti, istakao je gradonačelnik Lugavić.

UNDP je, kako je poručio rezidentni predstavnik Renaud Meyer, posvećen partnerstvima s lokalnim zajednicama koje pokazuju inicijativu i jasno vodstvo u provođenju razvojnih ciljeva.

– UNDP u budućnosti treba da radi s lokalnim zajednicama ne samo na tome šta radimo, nego i kako radimo. To zahtijeva kvalitet lokalnih lidera, ne samo među donosiocima odluka, već i u poslovnoj zajednici i civilnom društvu. Samo tako možemo ostvariti stvarne i trajne rezultate, naglasio je Meyer.

Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedran Lakić istakao je da su upravo energija, turizam i poljoprivreda temelj budućih razvojnih projekata.

– Ako govorimo o energiji, mislimo na ugradnju solarnih panela u domaćinstvima. Kada je riječ o turizmu i poljoprivredi, ono što povezuje Tuzlu i Srebrenik jeste planina Majevica, prelijepi lokalitet koji ima veliki potencijal. Obje lokalne zajednice već su učinile mnogo, ali prostora za unapređenje uvijek ima, kazao je Lakić.

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić dodao je da zajednički projekti mogu osnažiti lokalne proizvođače i promovisati autohtone vrijednosti.

– Smatram da projekti koji se budu realizovali u oblasti turizma i poljoprivrede, posebno kroz zaštitu i promociju naših autohtonih proizvoda i njihovu ponudu turistima, mogu donijeti značajnu ekonomsku korist našem stanovništvu, poručio je Bijelić.

Gradovi Tuzla i Srebrenik, uz podršku UNDP-a i resornog ministarstva, nastavljaju realizovati projekte održivog razvoja koji doprinose inovacijama, jačanju lokalne ekonomije i stvaranju zajednica u kojima građani osjećaju stvarne koristi zajedničkog djelovanja.