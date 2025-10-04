Tuzla servis: Dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća

Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 04.10.2025.

*** VODOVOD – Ulice Majska, 21. aprila, dio ulice Bukinjska i dio naselja Plane bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen tri puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 156 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je sedam intervencija.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je osam beba, šest djevojčica i dva dječaka.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla obavještava korisnike da počinje grijna sezona u Tuzli jer su se, stekli uslovi za početak sezone grijanja.

