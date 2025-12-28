Tuzla servis: Dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća

RTV SLON
policijske trake, pronađeno beživotno tijelo ženske osobe, pucnjave, kriminal, korupcija, policija, zuta traka, Udaren pješak, tuzli, teška krađa, pijani vozač, srebrenik
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 28.12.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 240 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su tri bebe, dva dječaka i jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno osam beba

Vijesti

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je pet beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Istaknuto

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja

Istaknuto

Tuzla servis: Dvije ulice bez vode, sanacija kvara tokom dana

Istaknuto

Tuzla servis – Uredna isporuka toplotne energije

Magazin

Ova tri horoskopska znaka ulaze u Novu godinu sa nevjerovatnim optimizmom i pozitivom

Vijesti

Greška koju gotovo svi radimo s lampicama, a može prerasti u katastrofu

Magazin

Ako vam je teško hodati 10 hiljada koraka dnevno, probajte ovo

Magazin

Ako ste pretjerali s hranom, ovi napici mogu brzo smiriti želudac

Magazin

Šta se dešava s tijelom nakon korištenja lijekova za mršavljenje?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]