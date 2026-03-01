Tuzla servis: Dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda

TUZLA SERVIS 01.03.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje dva krivična djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 174 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, četiri dječaka i jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

*** DANAS, 11. DANA RAMAZANA (NEDJELJA 01.03.)

VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:39, SARAJEVU 17:40, ZENICI 17:42, MOSTARU 17:42, BIJELJINI 17:37, BANJA LUCI 17:45, BIHAĆU 17:50.