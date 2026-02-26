Tuzla servis: Dogodilo se šest saobraćajnih nesreća

TUZLA SERVIS 26.02.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 191 zdravstvena usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, pet dječaka i jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

*** DANAS, 8. DANA RAMAZANA (ČETVRTAK 26.02.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:34, SARAJEVU 17:36, ZENICI 17:37, MOSTARU 17:38, BIJELJINI 17:31, BANJA LUCI 17:39, BIHAĆU 17:44.