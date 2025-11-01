Tuzla servis: Jedna ulica bez vodosnabdijevanja

RTV SLON
Voda, vodosnabdijevanje, vodovod
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 01.11.2025.

*** VODOVOD – Ulica Paša Bunar bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se 15 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 231 zdravstvena usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je deset intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, šest djevojčica i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 14 beba

Vijesti

Tuzla servis – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 13 beba

Vijesti

Tuzla servis – U protekla 24 sata rođene su četiri bebe

Istaknuto

Tuzla servis: U SHMP pružene 244 zdravstvene usluge

Istaknuto

Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnabdijevanja

Istaknuto

Katolici obilježavaju blagdan Svih svetih: Dan posvećen svetima i dragim pokojnicima

Istaknuto

Danas privremena obustava saobraćaja na mostu na Grabovom potoku

Istaknuto

Oprez na cestama širom BiH: Mokri kolovozi i učestali odroni

Istaknuto

Sunčan vikend u Tuzli, ali već od ponedjeljka stiže nagla promjena vremena

Istaknuto

Određen pritvor za osam osoba zbog trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja maloljetnica

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]