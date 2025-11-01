Tuzla servis: Jedna ulica bez vodosnabdijevanja

TUZLA SERVIS 01.11.2025.

*** VODOVOD – Ulica Paša Bunar bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se 15 saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 231 zdravstvena usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je deset intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, šest djevojčica i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.