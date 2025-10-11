Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnabdijevanja

RTV SLON
Tuzla servis, vodovod, vodosnabdjevanje, voda
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 11.10.2025.

*** VODOVOD – Naselje Cerovi bez vode zbog kvara čija se sanacija očekuje u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se 13 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 178 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je devet intervencije.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je 10 beba, sedam dječaka i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Zbog puknuća cijevi na toplovodnoj mreži privremeno je obustavljena isporuka grijanja u dijelu naselja Kula, te u ulicama Veselina Masleše, Rusmira Agića Buce i 16. muslimanske brigade.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Odsjeci Porezne uprave Tuzla sele na novu lokaciju

BiH

Hurtić razočaran: Borjana Krišto spriječila razmatranje Dana žalosti za Halida Bešlića

BiH

Jusuf Nurkić objavio saopštenje igrača: Dnevnice od 25 KM su uvreda

BiH

Ursula von der Leyen 14. oktobra dolazi u Bosnu i Hercegovinu

Vijesti

Crno i bijelo, ovi su događaji obilježili 10. oktobar /VIDEO/

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]