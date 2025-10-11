Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnabdijevanja

TUZLA SERVIS 11.10.2025.

*** VODOVOD – Naselje Cerovi bez vode zbog kvara čija se sanacija očekuje u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se 13 saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 178 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je devet intervencije.

*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je 10 beba, sedam dječaka i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Zbog puknuća cijevi na toplovodnoj mreži privremeno je obustavljena isporuka grijanja u dijelu naselja Kula, te u ulicama Veselina Masleše, Rusmira Agića Buce i 16. muslimanske brigade.