Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnabdijevanja

*** VODOVOD – Dio naselja Vasići bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen jednom, evidentirano je izvršenje tri krivična djela, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 202 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, četiri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.

