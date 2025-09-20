Tuzla servis: Naselje Lipnica bez vodosnabdijevanja

RTV SLON
Tuzla servis/ Voda
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 20.09.2025.

*** VODOVOD – Naselje Lipnica bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir jednom narušen, evidentirano je izvršenje deset krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 197 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je devet intervencija.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je četiri bebe, tri djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

