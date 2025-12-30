Tuzla servis: Određeni dijelovi grada bez vode

Nedžida Sprečaković
Voda, vodosnabdijevanje, vodovod
Foto: Ilustracija

Tuzla serviz za 30. decembar 2025. godine, utorak:

*** VODOVOD – Naselje Demirovići i dio naselja Breze bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodila se 21 saobraćajna nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 246 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 12 beba, sedam dječaka i pet djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

Istaknuto

Tuzla servis: Dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno osam beba

Vijesti

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je pet beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Istaknuto

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja

Magazin

U vagonu gdje se sjećamo: Beč i kraj jednog putovanja

Magazin

Cumalikizik: UNESCO selo u kojem razumijemo zašto volimo turske serije

Vijesti

Majka ubijne Ajle Nuhanović: Moja kćerka je ubijena, nećemo šutjeti na nepravdu

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 29. decembar

Tuzla i TK

Halilagić: Historijski budžet u iznosu od skoro 952 miliona KM

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]