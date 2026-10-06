Tuzla servis – Određeni dijelovi grada bez vode

*** VODOVOD – Dio ulice Mustafe Mujbegovića bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Zbog sanacije glavnog cjevovoda u ulici Mitra Trifunovića Uče bez vodosnabdijevanja će biti dio naselja Krojčica, dio naselja Slatina, te ulice: Rudarska, Krečanska, Batva, Paša Bunar, 18. Hrvatske brigade, Drage Karamana, Mije Keroševića Guje, dio ulice Bosne Srebrene, Save Kovačevića i dio ulice Damira Hadžibeganovića u periodu od 8 sati do završetka radova. (Veći potrošači: Solana, Bingo City Centar, Hotel Dorah, Hotel Salis, Robot). Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je sedam krivičnih djela, dogodile su se četiri saobraćajne nezgode.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 217 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.