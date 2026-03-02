Tuzla servis – Određeni dijelovi grada bez vode zbog radova

Nedžida Sprečaković
Voda, vodosnabdijevanje, vodovod
Foto: Ilustracija

Tuzla servis, servisne informacije za 2. mart 2026. godine (ponedjeljak):

*** VODOVOD – Zbog radova na cjevovodu bez vodosnabdijevanja će biti dio naselja Dobrnja, dio naselja Ljepunice i naselja Marina Glava i Čanići u periodu od 8 do 14 sati. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se sedaam saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 174 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, pet djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.
*** DANAS, 12. DANA RAMAZANA (PONEDJELJAK 02.03.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:40, SARAJEVU 17:41, ZENICI 17:43, MOSTARU 17:43, BIJELJINI 17:38, BANJA LUCI 17:46, BIHAĆU 17:51.

