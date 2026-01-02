Tuzla servis: Preko 300 zdravstvenih usluga Službe hitne medicinske pomoći

Adin Jusufović
Tuzla servis, Ambulanta, Dom zdravlja, hitna, medicina, Servisne informacije, Servis info

TUZLA SERVIS 02.01.2026.

VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
MUP TK – Javni red i mir narušen sedam puta, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća.
HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 300 zdravstvenih usluga.
VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

