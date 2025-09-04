Tuzla servis: Pruženo je 216 zdravstvenih usluga

Edina Rizvić Aščić
Vozilo Hitne pomoci/ Tuzla servis
Foto: RTV Slon/ Hitna pomoc Tuzla

Ovo su servisne informacije za 4. septembar

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje osam krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 216 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je šest beba, pet dječaka i jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

pročitajte i ovo

Vijesti

Isplaćene naknade za novorođenčad za mjesec august

Tuzla i TK

Preminuo Mujo Sinanović, kralj Panonskih jezera

Vijesti

Struja poskupila, kako do manjeg računa

Vijesti

Dvije decenije Instituta za nestale: Još se traga za 7.580 nestalih

Tuzla i TK

Nove procedure u vaskularnoj hirurgiji u UKC-u Tuzla

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]