Tuzla servis: PVJ Tuzla u protekla 24 sata ima je pet intervencija

TUZLA SERVIS 07.03.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se deset saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 162 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, tri dječaka i jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

*** DANAS, 17. DANA RAMAZANA (SUBOTA 07.03.)

VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:47, SARAJEVU 17:48, ZENICI 17:50, MOSTARU 17:50, BIJELJINI 17:45, BANJA LUCI 17:53, BIHAĆU 17:58.