Tuzla servis – Rođeno je osam beba

Tuzla servis za 7. oktobar 2025. godine:

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 191 zdravstvena usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.

*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je sedam beba, četiri dječaka i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će organizovana u utorak za stanovnike MZ Ljepunice i Mramor u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Zvanična sezona grijanja u Tuzli i Šićkom Brodu počinje 7. oktobra, a iz „Centralnog grijanja“ d.d. Tuzla poručuju da je sistem spreman za rad nakon uspješno završene probe, dok se korisnici pozivaju da otklone eventualne probleme na svojim instalacijama.