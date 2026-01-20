Tuzla servis: Rođeno je devet beba

Adin Jusufović
Ilustrativna fotografija za bebe
Foto: Ilustracija/ Beba

TUZLA SERVIS 20.01.2026.

 VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
 MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje 10 krivičnih djela, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća.
 HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 195 zdravstvenih usluga.
 VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
 PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, četiri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.
 JKP KOMUNALAC – Sve raspoložive ekipe rade na čišćenju snijega po redu prioriteta. Odvoz smeća odvija se otežano zbog sniježnih padavina.
 OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
 TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
 CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 12 beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Tuzla i TK

Tuzla servis: Rođeno je deset beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata u SHMP pružena 191 zdravstvena...

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno pet dječaka

Tuzla i TK

Tuzla servis: Rođeno je osam beba

Vijesti

Preminula Senka Veletanlić

Istaknuto

Nikšić: Kada mi istekne mandat, odlazim u penziju

Magazin

Boje kose koje podmlađuju nakon 50: Nijanse koje osvježavaju lice i ten

BiH

Eurostat: U BiH 17,51 posto radnika ima niske plaće, u EU taj udio iznosi 15 posto

Magazin

Šta boje pasoša govore o državama: Svaka ima svoje značenje

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]