Tuzla servis: Rođeno je devet beba

TUZLA SERVIS 12.03.2026.

VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

MUP TK – Javni red i mir narušen dva puta, evidentirano je izvršenje dva krivična djela, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda.

HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 190 zdravstvenih usluga.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, tri djevojčice i šest dječak.

JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

DANAS, 22. DANA RAMAZANA (ČETVRTAK 12.03.)

VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:53, SARAJEVU 17:54, ZENICI 17:56, MOSTARU

17:56, BIJELJINI 17:51, BANJA LUCI 17:59, BIHAĆU 18:04.