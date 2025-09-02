Tuzla servis – Rođeno je devet beba

Tuzla servis – prve servisne informacije za 2. septembar 2025. godine:

Vodovod Tuzla obavještava da je uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova TK saopćava da je javni red i mir narušen jednom, evidentirano je 11 krivičnih djela i dogodile su se dvije saobraćajne nesreće.

Hitna pomoć u protekla 24 sata pružila je 216 zdravstvenih usluga.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je osam intervencija u posljednja 24 sata.

U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, četiri djevojčice i tri dječaka, dok su u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena dva dječaka.

JKP Komunalac Tuzla saopćava da se odvoz smeća odvija prema utvrđenom rasporedu.

Operativni centar civilne zaštite Tuzla navodi da u protekla 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Iz Poliklinike za transfuziologiju JZU UKC Tuzla podsjećaju građane da se akciji dobrovoljnog darivanja krvi mogu odazvati svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

