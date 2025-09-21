Tuzla servis: Rođeno je devet beba

beba porodilište
Beba u porodilištu/ ilustracija

TUZLA SERVIS 21.09.2025.

*** VODOVOD –Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen osam puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 208 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je sedam beba, četiri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

