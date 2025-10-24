Tuzla servis – U protekla 24 sata rođeno je osam beba

Nedžida Sprečaković
porodilište, UKC Tuzla, Plava poliklinika porodilište, koliko je rođeno beba
Foto: Ilustracija

Tuzla servis za 24. oktobar 2025. godine, petak:

*** VODOVOD – Naselja Vasići i Gornji Čaklovići bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ulice Vikaljska i Donji Mosnik će biti bez vodosnabdijevanja do petka 24.10.2025. godine, zbog radova spajanja većeg broja objekata na novu vodovodnu distributivnu mrežu. Tokom izvođenja radova Grad Tuzla će građanima obezbjediti snabdijevanje putem cisterni sa vodom, o čemu će građani biti informisani putem predstavnika Mjesne zajednice. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 237 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, šest djevojčica i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: Devet beba rođeno u protekla 24 sata

Vijesti

Tuzla servis: Ulice Vikaljska i Donji Mosnik bez vode

Tuzla i TK

Tuzla servis: U SHMP pruženo 225 zdravstvenih usluga

Istaknuto

Tuzla servis: Nekoliko ulica bez vode

Tuzla i TK

Tuzla servis – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Politika

Nikšić poziva na odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala: Pridružite se i podržite promjene

Tuzla i TK

Omerove paprike osvajaju ljubitelje ljutog: U Gradačcu rastu najljuće paprike na svijetu

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo ovaj četvrtak?

Tuzla i TK

Vlada TK sa više od 3,3 miliona KM podržava razvojne projekte u Gradačcu

Tuzla i TK

U Tuzli radionica „Zdravo!“ za nastavnike i učitelje osnovnih škola

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]