Tuzla servis za 24. oktobar 2025. godine, petak:

*** VODOVOD – Naselja Vasići i Gornji Čaklovići bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ulice Vikaljska i Donji Mosnik će biti bez vodosnabdijevanja do petka 24.10.2025. godine, zbog radova spajanja većeg broja objekata na novu vodovodnu distributivnu mrežu. Tokom izvođenja radova Grad Tuzla će građanima obezbjediti snabdijevanje putem cisterni sa vodom, o čemu će građani biti informisani putem predstavnika Mjesne zajednice. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 237 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, šest djevojčica i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.