Tuzla servis: U potekla 24 sata rođeno je pet beba

Nedžida Sprečaković
bebe, porodilište, tuzla servis, servisne informacije
Foto: Porodilište/ Ilustracija

Tuzla servis, prve servisne informacije za 3. mart 2026. godine, utorak:

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje devet krivičnih djela, dogodile su se tri saobraćajne nezgode.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 170 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, četiri djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.
*** DANAS, 13. DANA RAMAZANA (UTORAK 03.03.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:41, SARAJEVU 17:42, ZENICI 17:44, MOSTARU 17:44, BIJELJINI 17:39, BANJA LUCI 17:47, BIHAĆU 17:52.

