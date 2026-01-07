Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 10 beba

TUZLA SERVIS 07.01.2026.

*** VODOVOD – Ulice Kiseljačke Čete, Ševari 1,2,3, Poljana, Bokavići, Hasanbašići 1 i 2, Husinske Partizanske Čete bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Dio naselja Pasci bez vodosnabdijevanja zbog nestanka napajanja električnom energijom pumpne stanice. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 255 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, šest djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Sve raspoložive ekipe rade na čišćenju snijega po redu prioriteta. Odvoz smeća odvija se otežano zbog sniježnih padavina.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.