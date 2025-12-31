Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno devet beba

Arnela Šiljković - Bojić
Ilustracija/Bebe, novorođenčad
Foto: Freepik (Ilustracija)

 

TUZLA SERVIS 31.12.2025.

*** VODOVOD – Ulica Mirsada Fidahića bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 193 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata pruženo 265 zdravstvenih usluga

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata u porodilištu UKC-a rođeno 10...

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno osam beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Istaknuto

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili predzadnji dan 2025. godine?

Vijesti

Udruženje filmskih radnika: Usvojen Program rada

BiH

Vlada FBiH donijela odluku o radu trgovina 2. januara

BiH

Povećana minimalna plata u FBiH

Vijesti

Pojačane inspekcijske kontrole širom FBiH, zapečaćeni objekti

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]