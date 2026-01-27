Tuzla servis – U protekla 24 sata rođeno je 10 beba

Tuzla servis za utorak, 27. januara 2026. godine:

* VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

* MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje 13 krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća.

* HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 231 zdravstvena usluga.

* VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata nije imala intervencija.

* PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, četiri dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su tri dječaka i jedna djevojčica.

* JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

* OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

* TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

* CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.