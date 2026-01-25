Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 12 beba

RTV SLON
Tuzla servis

TUZLA SERVIS 25.01.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 313 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 12 beba, šest dječaka i šest djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se otežano zbog sniježnih padavina.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 17 beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je sedam beba

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 12 beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata u SHMP pružena 191 zdravstvena...

Vijesti

Tuzla servis: Uredna isporuka voda na području Tuzle

Magazin

Ljekar otkriva: Ovo je najgora hrana za zdravlje vaših arterija

Vijesti

Trump tvrdi da su SAD u operaciji hapšenja Madura upotrijebile novo tajno oružje

Magazin

Sve više ljudi jutro počinje šoljom vruće vode: Stručnjaci objasnili ima li to stvarnog efekta

Magazin

Rupice na petit keksu kriju pravu tajnu: Evo o čemu je riječ

Magazin

Popularne Iphone aplikacije koje “kradu” lične podatke

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]