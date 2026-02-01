Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 12 beba

RTV SLON
porodilište, UKC Tuzla, Plava poliklinika porodilište, koliko je rođeno beba
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 01.02.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen tri puta, evidentirano je izvršenje dva krivična djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 199 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, šest djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su tri bebe, dva dječaka i jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla servis: U SHMP pruženo 218 zdravstvenih usluga

Tuzla i TK

Tuzla servis: Problemi u vodosnabdjevanju zbog nestanaka struje

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je sedam beba

Vijesti

Tuzla servis: Određeni dijelovi grada bez vode

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

Istaknuto

Tuzla servis: Dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća

Magazin

Lukavi poput lisica: Oprez s ovim horoskopskim znakovima

Magazin

Kako ukloniti ogrebotine s drvenih podova? Ponovno će zablistati uz ovaj sastojak

Magazin

Ljekar savjetuje: Svi bi nakon 40. godine trebali obaviti ove četiri pretrage

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Magazin

Prije nego odmrznete ribu, ovo je obavezno

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]