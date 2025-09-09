Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 15 beba

Nedžida Sprečaković
Tuzla servis, porodilište
Foto: Ilustracija

Tuzla servis za utorak, 9. septembar 2025. godine:

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje 10 krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 252 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je 11 beba, sedam djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice i dva dječaka.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** Termoelektrana “Tuzla” obavještava građane lokalnih mjesnih zajednica da će u periodu od 06.09.2025. godine do 12.09.2025.godine u terminu od 06:00h do 20:00h dolaziti do povremene pojave kratkotrajnih intervala blažeg narušavanja ambijentalne buke i pojave emisije crnog dima na ispustu bloka 4 zbog produvavanja parovoda.

