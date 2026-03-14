Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je devet beba

RTV SLON
Foto:Ilustracija

TUZLA SERVIS 14.03.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se deset saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 215 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, četiri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.
*** DANAS, 24. DANA RAMAZANA (SUBOTA 14.03.)

VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:56, SARAJEVU 17:57, ZENICI 17:59, MOSTARU 17:59, BIJELJINI 17:54, BANJA LUCI 18:02, BIHAĆU 18:07.

