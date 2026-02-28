Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je osam beba

TUZLA SERVIS 28.02.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje 16 krivičnih djela, dogodile su se četiri saobraćajne nezgode.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 179 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, tri dječaka i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

*** DANAS, 10. DANA RAMAZANA (SUBOTA 28.02.)

VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:36, SARAJEVU 17:38, ZENICI 17:39, MOSTARU 17:40, BIJELJINI 17:33, BANJA LUCI 17:41, BIHAĆU 17:46.

*** BH Telecom d.d. Sarajevo obavještava građane da će u subotu, 28.02.2026.godine, u periodu od 08:00 do 14:00 sati doći do potpune obustave saobraćaja u naselju Kužići u dijelu ulice Pavla Goranina kod broja 95, a radi otklanjanja kvara na instalacijama. Mole se građani, učesnici u saobraćaju, da do okončanja radova koriste alternativne putne pravce, te poštuju saobraćajnu signalizaciju, a stanovnici ovog naselja za strpljenje i saradnju tokom obustave saobraćaja.