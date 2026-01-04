Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je sedam beba

RTV SLON
porodilište, UKC Tuzla, Plava poliklinika porodilište, koliko je rođeno beba
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 04.01.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen jednom, evidentirano je izvršenje dva krivična djela, dogodilo se 15 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 250 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet bebe, dva dječaka i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

