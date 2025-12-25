Tuzla servis: U protekla 24 sata u porodilištu UKC-a rođeno 10 beba

TUZLA SERVIS 25.12.2025.

*** VODOVOD – Brdo Čikma, Gornje Brdo, Put Breze i Talijanuša bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je šest puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 291 zdravstvena usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 10 beba, osam dječaka i dvije djevojčice.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.