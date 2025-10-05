Tuzla servis: U SHMP pruženo 212 zdravstevnih usluga

TUZLA SERVIS 05.10.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje dva krivična djela, dogodilo se 13 saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 212 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata nije imala intervencija.

*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je šest beba, četiri djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Grijanje u većem dijelu grada Tuzla normalizovano. Rješavaju se problemi u pojedinim zgradama zbog problema na unutrašnjim instalacijama objekata koje su u nadležnosti upravitelja zgrada ili vlasnika stambenih objekata, kao i zbog problema u snabdijevanju električnom energijom. Lokacije na kojima su evidentirani problemi: Ismeta Mujezinovića 19, 21, 23, Šabana Zahirovića 4 i 8 I Tuzlanske brigade 9–11, Armije BiH 13, 20 i 22, Alekse Šantića 7, Aleja Alije Izetbegovića 21, 23, 25, 27, Maršala Tita 54–56, SPO Zlokovac lamela B i C, Turalibegova 43, Fra Grge Martića 9, Albina Herljevića 17, 19, 20, 21, 23, Slatina 7, Krečanska 9, 17, 19, Rudarska 71, Fride Laufer 5. Sve ekipe „Centralnog grijanja“ d.d. Tuzla su na terenu, te ulažu maksimalne napore i poduzimaju aktivnosti s ciljem otklanjanja navedenih problema.