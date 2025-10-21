Tuzla servis: Ulice Vikaljska i Donji Mosnik bez vode

Tuzla servis za 21. oktobar, utorak:

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja. Ulice Vikaljska i Donji Mosnik će biti bez vodosnabdijevanja od utorka 21.10. do petka 24.10.2025. godine, zbog radova spajanja većeg broja objekata na novu vodovodnu distributivnu mrežu. Tokom izvođenja radova Grad Tuzla će građanima obezbjediti snabdijevanje putem cisterni sa vodom, o čemu će građani biti informisani putem predstavnika Mjesne zajednice.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje devet krivičnih djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 227 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je sedam intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, četiri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice i jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.