Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

TUZLA SERVIS 10.12.2025.
*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje 14 krivičnih djela, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 223 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su tri bebe, dva dječaka i jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođeno je pet beba, tri djevojčice i dva dječaka.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.